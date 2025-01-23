Происшествия

Пенсионеры и учащиеся из Псковской области стали жервами мошенников

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района стали жертвами телефонных мошенников. Неизвестные лица звонили им, представляясь брокерами и банковскими служащими, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Аферисты использовали различные уловки, чтобы завладеть деньгами доверчивых людей. Они убеждали собеседников перевести сбережения на «безопасный счёт» или предлагали дополнительный заработок в интернете.

В результате потерпевшие, среди которых были пенсионеры и учащиеся, потеряли в общей сложности более трёх миллионов рублей. Они обратились в полицию, где были возбуждены уголовные дела. Сейчас проводится расследование.

Полиция призывает жителей Псковской области быть осторожными и не доверять провокационным предложениям аферистов.