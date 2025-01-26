Происшествия

Жилой дом горел в Пскове из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи

Пожар в жилом доме на улице Отрадной произошел в Пскове в ночь с 26 на 27 января, сообщение о возгорании поступило в 02:09, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. В комнате огонь повредил потолочное перекрытие. Огнеборцы МЧС России спасли жилой дом. К ликвидации привлекали 14 специалистов и 4 единицы техники.

Днем ранее, в ночь с 25 на 26 января в 01:39, произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной в деревне Дарьино Островского района. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. К ликвидации пожара привлекали 5 специалистов и 2 единицы техники.