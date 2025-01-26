Происшествия

Печерянка заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

Печорский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении жительницы Печорского муниципального округа за публичные действия, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, гражданка, находясь у себя дома, разместила в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.