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Происшествия

Псковичку задержали за кражу одежды в магазине на Рижском проспекте

03.02.2025 12:30|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже в Пскове 1 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

В 23:49 росгвардейцы прибыли к сетевому гипермаркету на Рижском проспекте, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 44-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала одежду на общую сумму более 1 000 рублей.

По факту хищения проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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