Происшествия

Псковичку задержали за кражу одежды в магазине на Рижском проспекте

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже в Пскове 1 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 23:49 росгвардейцы прибыли к сетевому гипермаркету на Рижском проспекте, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 44-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала одежду на общую сумму более 1 000 рублей.

По факту хищения проводится проверка.