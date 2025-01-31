Происшествия

Двоих судимых мужчин подозревают в краже имущества в порховской деревне

В Порхове будут судить двоих ранее судимых мужчин, которые совершили хищение имущества из жилого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что мужчины, ранее судимые за совершение тяжких преступлений против личности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре 2024 года разбили оконные стекла и проникли в дом жительницы деревни Страшницы Порховского района, откуда похитили ее имущество. В ходе предварительного расследования похищенное имущество изъяли и вернули потерпевшей.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Порховский районный суд.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.