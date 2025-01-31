Происшествия

Хозпостройка горела в псковской Середке

Возгорание в хозяйственной постройке произошло в селе Середка Псковского района на улице Молодежной 3 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в 20:19. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Огнеборцы спасли 2 хозяйственные постройки. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

Ранее в тот же день в деревне Тириново Новосокольнического района произошло возгорание бесхозного строения. Сообщение о возгорании поступило в пожарным в 6:12. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.