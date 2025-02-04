Происшествия

Пенсионер из Острова пытался заколоть знакомого

В Острове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался заколоть знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

4 февраля в 16:24 находившийся на маршруте патрулирования наряд Росгвардии получил сообщение о том, что в квартире одного из домов на Порховском шоссе мужчине нанесли ножевое ранение. В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и задержали ранее судимого 71-летнего местного жителя, который во время конфликта с 53-летним мужчиной ударил его ножом в живот.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.