Происшествия

Баня горела в псковской деревне Череха

Возгорание в бане произошло в субботу днем, 8 февраля, в деревне Череха Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. К ликвидации привлекали 8 специалистов и 2 единицы техники.

В этот же день в 20:35 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Ложнево Псковского района. Возможной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования. Огнеборцы ликвидировали возгорание, никто не пострадал, дом спасен. Для тушения привлекали 8 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

Позднее в деревне Лукьянцево Великолукского района ликвидировали возгорание в бане. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Работали 7 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.