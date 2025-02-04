Происшествия

Пскович пытался вынести из магазина бутылку коньяка

Пскович пытался вынести из магазина на улице Труда бутылку коньяка 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который пронес через кассовый узел бутылку коньяка, при этом не заплатив за неё.

В этот же день в магазине на Рижском проспекте сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. По фактам краж проводится проверка.