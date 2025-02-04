Происшествия

Два трупа извлекли псковские спасатели из водоемов на прошлой неделе

23 выезда зарегистрировала аварийно-спасательная служба Псковской области в период с 3 по 9 февраля. В рамках выездов на водные объекты извлечено 2 трупа, сообщается в группе управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях региона в соцсети «ВКонтакте».

Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области / «ВКонтакте»

Всего было два выезда на водные объекты; семь выездов по факту ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; три выезда для обеспечения доступа в жилые и нежилые помещения, два выезда по прочим причинам.

Девять выездов были по ложным заявкам.