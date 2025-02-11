Происшествия

Петербуржец разложил более 400 закладок с наркотиками в Псковской области и попал под суд

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за 423 эпизода размещения закладок с наркотиками в Пскове и Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 31-летний безработный житель города Санкт-Петербурга, который распространял наркотические средства через тайники-закладки на территории Пскова и Псковского района.

В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта по 423 эпизодам размещения закладок с наркотиками передано в суд. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

В полиции отметили, что только в январе текущего года сотрудники органов внутренних дел Псковской области пресекли 72 преступления, связанные с незаконным сбытом и хранением наркотических средств. За совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений к уголовной ответственности привлечены 12 лиц.