Происшествия

Пожар в жилом доме ликвидировали сотрудники МЧС в Печорах

Возгорание жилого дома ликвидировали пожарные на улице Головино в Печорах 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Огнеборцы спасли две хозяйственные постройки. Для тушения пожара привлекали 5 специалистов и 2 единицы техники.

В этот же день в 21:30 поступило сообщение о возгорании садового дома в деревне Патрово Псковского района. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри здания. Пожарным МЧС России удалось отстоять соседний жилой дом. Для ликвидации возгорания привлекали 6 специалистов и 2 единицы техники.

А в 23:00 пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на три семьи на улице Дзержинского в поселке Кунья. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Огнеборцам удалось спасти соседний жилой дом. К ликвидации привлекали 8 специалистов и 2 единицы техники.