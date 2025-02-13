Происшествия

Пскович искал «закладку» в лесополосе деревни Портянниково и попал под суд

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, который был задержан за попытку приобретения наркотических веществ. Инцидент произошел 30 октября 2024 года, когда мужчина решил купить наркотик, известный в народе как «соль», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

По информации прокуратуры, нарушитель направился в лесополосу около деревни Портянниково, надеясь найти «закладку» по предварительно полученным координатам. Однако благодаря слаженной работе оперативных подразделений областного УМВД России по Псковскому району его преступный умысел был пресечен.

В ходе задержания у мужчины изъяли наркотическое средство. С учетом фактов дела, по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет с возможностью наложения штрафа.