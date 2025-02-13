Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Господин Рейтингомер
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Разукрасили
10 лет с правом переписки
 
 
 
ещё Происшествия 13.02.2025 11:522 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025 13:070 Михаил Ведерников: Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение теракта 13.02.2025 13:010 Пскович искал «закладку» в лесополосе деревни Портянниково и попал под суд 13.02.2025 12:170 В Пскове упавшая в коллектор собака погибла после спасения 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 11:522 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
 
 
 
Самое популярное 06.02.2025 10:502 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 06.02.2025 14:065 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы 10.02.2025 10:330 Интерактив: Ввели единые квитанции за свет и ТКО, а документами обмениваться не научились 11.02.2025 14:044 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович искал «закладку» в лесополосе деревни Портянниково и попал под суд

13.02.2025 13:01|ПсковКомментариев: 0

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, который был задержан за попытку приобретения наркотических веществ. Инцидент произошел 30 октября 2024 года, когда мужчина решил купить наркотик, известный в народе как «соль», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района. 

В России планируют восстановить 1,4 млн гектаров леса : Псковская Лента Новостей / ПЛН

По информации прокуратуры, нарушитель направился в лесополосу около деревни Портянниково, надеясь найти «закладку» по предварительно полученным координатам. Однако благодаря слаженной работе оперативных подразделений областного УМВД России по Псковскому району его преступный умысел был пресечен. 

В ходе задержания у мужчины изъяли наркотическое средство. С учетом фактов дела, по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет с возможностью наложения штрафа.

Теги: #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает Пскову для развития туризма?
В опросе приняло участие 138 человек
13.02.2025, 13:420 Разукрасили 13.02.2025, 13:400 До 3 лет лишения свободы грозит псковичу за неоднократное пьяное вождение 13.02.2025, 13:380 Централизованная библиотечная система Пскова обновила свой сайт 13.02.2025, 13:320 Воспитанницы «Бригантины» победили в первенстве Псковской области по волейболу
13.02.2025, 13:300 Фестиваль воркаута организуют в Пскове 13.02.2025, 13:250 Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России 13.02.2025, 13:230 За 2024 год псковичи выпили 40 млн литров пивных напитков 13.02.2025, 13:190 Большие масленичные гуляния организуют в псковском музее 2 марта
13.02.2025, 13:140 Алексей Наумец: Переговоры Путина и Трампа — первый шаг на пути к миру 13.02.2025, 13:100 ВТБ назвал самую опасную схему мошенников в январе 13.02.2025, 13:070 Михаил Ведерников: Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение теракта 13.02.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас
13.02.2025, 13:010 Пскович искал «закладку» в лесополосе деревни Портянниково и попал под суд 13.02.2025, 12:500 В Псковской области более чем семи тысячам абонентов предстоит поверить счётчики газа 13.02.2025, 12:460 Петр Алексеенко: Начало переговоров — это шаг к прекращению военных действий 13.02.2025, 12:400 Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи — Песков
13.02.2025, 12:380 Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко* 13.02.2025, 12:290 Федор Плюшкин — великий собиратель. «Разговоры о важных». ВИДЕО 13.02.2025, 12:190 Псковичам назвали семь фильмов, которые вернут веру в любовь 13.02.2025, 12:170 В Пскове упавшая в коллектор собака погибла после спасения
13.02.2025, 12:090 Александр Борисов: Если американцы выступают за мирное решение украинского конфликта, это можно только приветствовать 13.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО 13.02.2025, 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 февраля
13.02.2025, 11:550 Федор Плюшкин. Великий собиратель 13.02.2025, 11:522 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025, 11:510 Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником 13.02.2025, 11:480 Мужчине, перевозившему взрывчатку в иконах через границу в Псковской области, ужесточили наказание
13.02.2025, 11:430 «Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас 13.02.2025, 11:410 Экс-губернатор Псковской области о звонке Путина Трампу: Главный вопрос — об условиях перемирия 13.02.2025, 11:260 Зелёное имущество 13.02.2025, 11:250 Движение по временному объезду моста через реку Романовка открыли в Палкинском районе
13.02.2025, 11:210 Андрей Маковский: Сейчас рано говорить об улучшении отношений между РФ и США 13.02.2025, 11:140 «Зверьё моё»: Всё о содержании и уходе за мопсами. ВИДЕО 13.02.2025, 11:130 Менее 2% овощей отечественного происхождения в Псковской области не прошли проверку по содержанию нитратов в 2024 году 13.02.2025, 11:050 Алексей Севастьянов: Переговоры президентов России и США — это большой шаг вперед
13.02.2025, 10:590 Рейд по обнаружению нарушителей парковки провели в Псковском районе 13.02.2025, 10:510 Электроэнергию отключат на трех улицах великолукского поселка Дубрава  13.02.2025, 10:470 «Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке 13.02.2025, 10:340 Андрей Козлов о сфере сельского хозяйства Псковской области
13.02.2025, 10:290 Амбулифт протестировали в псковском аэропорту 13.02.2025, 10:260 Фотофакт: Ларек демонтируют на остановке «улица Максима Горького» в Пскове 13.02.2025, 10:160 Россиянам назвали продукты, которые подешевели в январе 13.02.2025, 10:090 Пожар в жилом доме ликвидировали сотрудники МЧС в Печорах
13.02.2025, 10:010 Регулярно занимаются спортом почти 95% детей в Псковской области 13.02.2025, 09:550 Мужчина пострадал при пожаре в великолукском СНТ «Восход» 13.02.2025, 09:550 Зеленский назвал условие для прекращения огня 13.02.2025, 09:420 Российский рынок акций начал утро с резкого роста
13.02.2025, 09:360 Псковские компании стали на 74% чаще предлагать работу школьникам — аналитики 13.02.2025, 09:000 Отрицательно к татуировкам относятся 45% псковичей - опрос 13.02.2025, 08:400 Дипфейки стали использовать для обмана на сайтах знакомств 13.02.2025, 08:200 В Госдуме могут поддержать законопроект о биометрии при сделках с недвижимостью
13.02.2025, 08:000 Уровень просрочки по потребкредитам вырос в полтора раза 13.02.2025, 07:300 Лауреат премии «Органист года-2023» выступит в Пскове 16 февраля 13.02.2025, 07:000 Всемирный день радио отмечают 13 февраля 12.02.2025, 22:000 Презентация альманаха «Память войны» прошла в Великих Луках
12.02.2025, 21:330 ДТП с участием двух машин затрудняет движение на улице Труда в Пскове 12.02.2025, 21:260 Ремонт канализационной сети начнётся в деревне Соловьи Псковского района 12.02.2025, 21:081 Заместителю главврача Псковского перинатального центра предъявили обвинение в мошенничестве 12.02.2025, 20:560 Уникальную выставку картин Дмитрия Белюкина «Последняя дуэль» представили в Пушкинском заповеднике
12.02.2025, 20:360 Путин пригласил Трампа в Москву 12.02.2025, 20:150 Путин провел длинный телефонный разговор с Трампом 12.02.2025, 19:560 «РЖД» обязали усилить меры транспортной безопасности на железнодорожных мостах в Псковской области 12.02.2025, 19:220 Небольшой снег и облачная погода ожидаются в Псковской области 13 февраля
12.02.2025, 18:420 Псковичей приглашают отметить Масленицу в музее-усадьбе народа сето в Сигово 12.02.2025, 18:350 «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин — великий собиратель 12.02.2025, 18:310 Великолучанин пытался оспорить решение приостановить подачу газа, за который он не платил 12.02.2025, 18:290 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об инвестиционном климате
12.02.2025, 18:280 «Дом Советов»: Андрей Козлов о начале парламентского года и работе в округе. ВИДЕО 12.02.2025, 18:270 Александр Козловский: Настало время посмотреть, как муниципальный актив ведет волонтерскую работу 12.02.2025, 18:220 Псковичку приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов 12.02.2025, 18:160 «Зверьё моё»: Всё о содержании и уходе за мопсами
12.02.2025, 18:140 Премьера на ПЛН FM: познавательный проект «Занимательная археология». ВИДЕО 12.02.2025, 18:100 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об инвестиционном климате 12.02.2025, 18:090 Шестиклассники псковской школы №20 посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» 12.02.2025, 18:080 Экспорт зерновых в 2024 году превысил на 50% средний уровень последних пяти лет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru