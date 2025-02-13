Происшествия

Псковича задержали за попытку украсть коньяк

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгрвадии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В 1:11 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Текстильной – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку коньяка. Сумма ущерба превысила 1 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.