При пожаре порховской деревне Старые Буриги погибли хозяин дома и сосед

В Порховском районе проводится проверка по сообщению о гибели двоих мужчин при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.
Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области
17 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Старые Буриги Порховского района тел двоих мужчин со следами воздействия высоких температур.
Пострадавшими являются 62-летний хозяин дома и его 51-летний сосед. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки.
В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.