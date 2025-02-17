Происшествия

При пожаре порховской деревне Старые Буриги погибли хозяин дома и сосед

В Порховском районе проводится проверка по сообщению о гибели двоих мужчин при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

17 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Старые Буриги Порховского района тел двоих мужчин со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшими являются 62-летний хозяин дома и его 51-летний сосед. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.