Происшествия

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Более двух миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Палкинского района звонили неустановленные лица. Они представлялись сотрудниками банков и брокерской организации. И путем разнообразных ухищрений под предлогами предотвращения попыток оформления кредитов на собеседников и необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также предоставления им дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями доверчивых людей.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и отдельных пользователей Сети при осуществлении ими на одном из популярных сайтов операций купли-продажи товаров, в частности, надувной лодки.

В итоге, потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.