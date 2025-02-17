Происшествия

Пожарные устанавливают причину возгорания в квартире на проспекте Ленина в Великих Луках

Возгорание произошло в квартире жилого дома на проспекте Ленина в Великих Луках 18 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Причина пожара устанавливается специалистами. Пожарные МЧС России спасли квартиру. К ликвидации пожара привлекали 10 специалистов и три единицы техники.

А в 3:43 произошло возгорание на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского муниципального округа. В квартире жилого дома выгорела кухня, закопчен коридор. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. Огнеборцы МЧС России спасли квартиру силами шести специалистов и двух единиц техники.

В 17:07 поступило сообщение о возгорании на улице Придорожной в деревне Печки Печорского муниципального округа. В хозяйственной постройке сгорело бытовое помещение и кровля. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. Пожарные спасли строение и здание магазина.

Позднее, в 23:49 специалисты МЧС ликвидировали пожар в бесхозном строении на площади шести квадратных метров на улице Некрасова в Новоржеве. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.