Происшествия

За покупку «соли» псковичу грозит до 10 лет лишения свободы

40-летнего псковича задержали за покупку наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

12 января 2025 года мужчина решил приобрести наркотическое средство, которое в народе называют «Соль». Реализуя свой преступный умысел, он направился в лесополосу около автозаправочной станции в деревне Солоново Псковского района, но там его ожидали оперативные работники.

Мужчина был задержан и досмотрен, при нем обнаружен сверток с наркотиками в крупном размере.

Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа.