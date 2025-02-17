Происшествия

Петербурженка оштрафована на 100 тысяч рублей за оплату покупок в Порхове с чужой карты

35-летнюю уроженку города Санкт-Петербурга наказали за оплату покупок с чужой карты в Порхове и Порховском муниципальном округе (пункт «г» части 2 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что осужденная 11 октября 2024 года на автобусной остановке автодороги Великий Новгород - Псков в Псковском районе нашла банковскую карту, которой 12 октября в течение дня 9 раз путем безналичной оплаты совершила покупки в магазинах города Порхова и Порховского округа. Потерпевшему причинен материальный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденной, которая ранее не была судима, Порховский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.