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Пскович помог пожилой женщине донести продукты до дома и ограбил ее квартиру

24.02.2025 11:24|ПсковКомментариев: 0

Пскович помог пожилой женщине донести продукты до дома и вынес из ее квартиры более 50 тысяч рублей, мотор холодильника и телевизор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что в декабре 2024 года 46-летний мужчина увидел идущую по улице пожилую женщину с покупками. Предложив помочь донести пакеты, мужчина проводил 76-летнюю женщину до квартиры. После того, как она открыла дверь, злоумышленник втолкнул ее в квартиру и сам, без разрешения, зашел внутрь. Несмотря на возражения хозяйки квартиры, мужчина взял телевизор и денежные средства в размере 54 тысячи рублей, снял мотор с холодильника и ушел из квартиры.

В связи с тем, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, не имеет постоянного источника дохода, в отношении него на время расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Теги: #прокуратура города пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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