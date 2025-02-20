Происшествия

Жителя дновской деревни Искра подозревают в похищении гитары у петербурженки

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили местного жителя, подозреваемого в хищении имущества у жительницы Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из квартиры в дновской деревне Искра у жительницы Петербурга, взломав дверь, украли шестиструнную гитару, телевизор и две цифровые приставки. Женщина заявила о произошедшем в полицию.

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось установить подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный местный житель 1966 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодека Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. При обыске похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время проводится расследование, в рамках которого устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других противоправных деяний.