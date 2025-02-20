Происшествия

Мошенники обманули псковских пенсионеров и учащихся

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами нескольких псковичей на общую сумму более полутора миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям областного центра звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных организаций. И под выдуманными предлогами необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет», продления договора на оказание услуг сотовой связи, а также перерасчета пенсии ввели собеседников в заблуждение. Жертвами нечистых на руку лиц стали также отдельные пользователи при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе мебели.

Таким образом, после общения с мошенниками доверчивые горожане лишились в общей сложности свыше полутора миллионов рублей. Потерпевшие, среди которых оказались, в частности, пенсионеры и учащиеся, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.