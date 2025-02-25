Происшествия

Группу иностранцев задержали в Себежском районе при попытке незаконно покинуть РФ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Себежском районе вблизи государственной границы пограничники задержали троих уроженцев одной из стран Южной Азии, имевших намерение нелегально попасть на территорию сопредельного государства.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору). В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.