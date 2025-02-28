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Порховича осудили на 4,5 года за передачу военных данных ВСУ

Псковский областной суд осудил уроженца Порховского района за передачу данных о военных частях Министерству обороны Украины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ)).

В 2023 году мужчина в Telegram инициативно связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного главному управлению разведки Министерства обороны Украины, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера. Действуя умышленно, испытывая негативное отношение к Российской Федерации и желая помочь Украине в ходе специальной военной операции, осужденный передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова. Установлено, что вышеуказанная информация содержала актуальные сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

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Мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.