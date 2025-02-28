Происшествия

Появились фото с места пожара в двухкомнатной квартире на улице Коммунальной в Пскове

Появились фото с места пожара, который произошел 3 марта в двухкомнатной квартире на улице Коммунальной в Пскове, их Псковской Ленте Новостей предоставили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 12:27. В результате пожара в комнате размером 3х5 метра огонь повредил предметную обстановку на площади 2 квадратных метра, комната закопчена по всей площади.

Огнеборцы спасли и эвакуировали 1 человека. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электроприбора.