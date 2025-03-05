Происшествия

Житель Островского района помог полицейским разыскать закладчика наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД поблагодарили за проявленную бдительность жителя Островского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, этот мужчина, проживающий в одной из деревень Островского района, обратил внимание на подозрительного человека, который пытался что-то спрятать возле забора одного из частных домов. Своим поведением он напоминал закладчика наркотиков. О данном факте сельчанин сообщил по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области незамедлительно организовали выезд на место происшествия следственно-оперативной группы ОМВД России по Островскому району. Прибывшим полицейским гражданин описал внешность незнакомца и показал место, где он его видел. При проведении осмотра оперативники действительно обнаружили в указанном месте 3 «тайника-закладки» с синтетическими наркотиками.

В результате совместной работы УКОН УМВД России по Псковской области и ОМВД России по Островскому району установлена личность подозреваемого. Им оказался несудимый уроженец Островского района, молодой человек 2003 года рождения, проживающий в городе Пскове.

В ходе дальнейшей проверки информации обнаружены еще 12 «закладок» с наркотиками: 7 - на территории Островского района и 5 - на территории областного центра. Общий вес изъятых наркотиков синтетического происхождения составил около 12 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В адрес неравнодушного гражданина руководством ОМВД России по Островскому району направлено благодарственное письмо.

«В этой связи в целях противодействия наркопреступности стражи правопорядка призывают сограждан сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков и напоминают, что при обнаружении предполагаемых закладчиков либо лиц, которые ищут наркотики, следует незамедлительно обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции. Необходимо указать его приметы, а также направление, в котором скрылся предполагаемый злоумышленник, и, по возможности, дождаться прибытия сотрудников полиции, не предпринимая при этом самостоятельных действий по его задержанию, либо поиску спрятанных наркотических средств», - добавили в полиции.

О всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить также по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области: 8-(8112) 59-22-33.