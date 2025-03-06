Происшествия

Тело 65-летнего утонувшего рыбака обнаружено в Печорском районе

В деревне Слудицы Печорского района в озере Псковском утонул рыбак 1960-го года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.



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«Он сидел, ловил рыбу на льду и провалился. Спастись из-подо льда мужчине уже не удалось» - пояснили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

На месте работали водолазы областной службы спасения, сотрудники следственного комитета и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.