Тело 65-летнего утонувшего рыбака обнаружено в Печорском районе

В деревне Слудицы Печорского района в озере Псковском утонул рыбак 1960-го года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
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«Он сидел, ловил рыбу на льду и провалился. Спастись из-подо льда мужчине уже не удалось» - пояснили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
На месте работали водолазы областной службы спасения, сотрудники следственного комитета и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.