Происшествия

Порхович нашел кошелек с валютой и рублями, потратил деньги и сжег улики

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Порховского района, обвиняемого в краже денежных средств с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Проведенным расследованием установлено, что в конце декабря 2024 года обвиняемый на дороге нашел кошелек с российскими рублями, долларами США, евро и двумя банковскими картами и решил похитить денежные средства, в том числе находящиеся на счетах банковских карт. В период с 24 по 26 декабря мужчина потратил рубли и денежные средства со счетов банковских карт на оплату покупок, затем сжег найденный кошелек вместе с банковскими картами, долларами США и евро. В результате преступных действий потерпевшему причинен значительный материальный ущерб в размере 71 000 рублей.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.