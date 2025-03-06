Происшествия

12 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

177 пожаров зарегистрировали в Псковской области за два месяца 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Всего при пожарах погибли 12 человек, гибели детей не допущено. Огнеборцами МЧС России по Псковской области спасено 48 жизней.

Пожары нанесли прямой материальный ущерб в размере 19 млн 488 тысяч рублей. В результате пожаров получили травмы 6 человек.

Большинство пожаров зарегистрировано в жилом секторе, причиной большинства из них стало нарушение правил при устройстве, эксплуатации электрооборудования и печи – 76 случаев.