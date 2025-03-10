Происшествия

Мошенники выманили у жителей Псковской области более семи миллионов рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Палкино и некоторых районов после общения с неизвестными махинаторами не досчитались в общей сложности более семи миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленные пока злоумышленники под видом сотрудников банков, правоохранителей и других организаций звонили жителям области и под предлогами необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также возможности предоставления дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников. Кроме того, некоторых доверчивых пользователей незнакомцы ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше семи миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.