Происшествия

Неосторожное обращение с огнем стало причиной двух пожаров в Псковской области

Возгорание хозяйственной постройки произошло на улице Суворова в Невеле 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 11:49. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Специалистам МЧС удалось спасти хозяйственную постройку. Пожар ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.

Затем, в 19:21, в Куньинском районе в деревне Пухтево произошло возгорание в бесхозном строении. Возможной причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли 2 хозяйственные постройки. Пожар ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.