Происшествия

Пскович отправится за решетку за кражу бутылки виски

В Пскове вынесен приговор ранее судимому мужчине, признанному виновным в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Согласно материалам дела, 12 октября 2024 года подсудимый украл бутылку виски из магазина «Красное и Белое», расположенного по адресу: улице Яна Фабрициуса, дом 4, и скрылся с места преступления.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также погасил материальный ущерб и объяснил свои действия трудным жизненным периодом, связанным со смертью родственника. Однако суд учел, что преступление было совершено в период условного осуждения по предыдущему приговору.

Подсудимый ранее был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания, но в связи с допущенными нарушениями это освобождение было отменено Псковским городским судом. В результате он был взят под стражу для отбывания оставшейся части наказания.

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, учитывая наличие рецидива преступлений и предыдущие отбытые наказания. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны имеют право на обжалование.