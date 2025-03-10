Происшествия

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Великих Луках

Возгорание произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках на втором этаже в неэксплуатируемом строении 12 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:30. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 9 специалистов и 2 единицы техники.

Позднее, в 21:24 в Псковском районе в СНТ «Ладыговщина» произошло возгорание хозяйственной постройки. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. Огнеборцы спасли 2 хозяйственные постройки. Пожар ликвидировали 7 специалистов и 2 единицы техники.