Происшествия

Карантин по бешенству ввели в себежской деревне Ханево из-за енотовидной собаки

Указом губернатора Псковской области №39-УГ от 12 марта введён карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, который включает в себя личное подворье в деревне Ханево Себежского района и прилегающую к нему территорию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по ветеринарии Псковской области, это связано с выявлением случая заболевания.

Фото: pixabay.com

В выявленном эпизоотическом очаге произошло столкновение между дикой енотовидной собакой и домашними собаками, в результате чего дикое животное погибло. Специалисты государственной ветеринарной службы провели отбор проб на бешенство. Диагноз «бешенство» был подтвержден в Псковской облветлаборатории.

В настоящее время государственная ветеринарная служба Псковской области осуществляет комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами.

По состоянию на 13 марта на территории области зарегистрировано два активных очага бешенства.