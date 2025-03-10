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Многодетная мать в Пскове приговорена к 20 часам обязательных работ за неуплату алиментов

Суд обязал жительницу Пскова отработать 20 часов на благо города за задолженность по алиментам, превышающую 1,5 миллиона рублей. Многодетная мать признана виновной в нарушении обязательств по содержанию несовершеннолетних детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В отношении 53-летней псковички возбудили исполнительное производство. Согласно судебному приказу, многодетная мама обязана была выплачивать 1/4 часть от всех своих доходов в качестве алиментов.

Однако за время неуплаты сумма задолженности перед детьми превысила 1,5 миллиона рублей. В связи с этим судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении женщины административное производство по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание ребенка»).

Мировой судья признал псковичку виновной и назначил наказание в виде обязательных работ. Если после отбытия наказания женщина не начнет исполнять свои обязательства и продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ей может грозить уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.

«Напоминаем, что своевременная выплата алиментов – это не только юридическая обязанность, но и важный вклад в благополучие детей! Уклонение от этой ответственности влечет за собой серьезные последствия, включая как административные, так и уголовные наказания», - отметили судебные приставы.