Происшествия

27 ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

27 ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По одному пожару ликвидировали в Псковском районе, Гдове, Дедовичах, Бежаницах, Пыталово и Себеже. Пять пожаров зафиксировали в Великолукском районе, два в Красногородске, четыре в Кунье, три в Новосокольниках и Пустошке, четыре в Усвятах.

Общая площадь возгорания составила 21,834 га.

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Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.