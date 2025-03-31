Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту падения девочки в шахту крематория в Великих Луках

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании несовершеннолетней в городе Великие Луки, сообщили в СК России.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В сети Интернет сообщается, что 30 марта текущего года в городе Великие Луки 14-летняя девочка проникла на территорию заброшенного крематория, где упала в шахту с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована. Отмечается, что ранее неоднократно происходили аналогичные происшествия, при этом неогороженное здание является местом сбора асоциальных личностей, а также подростков. Однако мер реагирования не принимается.

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В СУ СК России по Псковской области по данному факту организована процессуальная проверка.

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Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

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Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.