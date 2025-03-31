Происшествия

Незнакомка из Интернета оказалась мошенницей и обманула псковича на 80 тысяч рублей

Пскович попался на уловки мошенников и лишился 80 тысяч рублей (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что в марте 26-летний житель Пскова познакомился в Интернете с девушкой, которая предложила сходить в театр и прислала ему ссылку на сервис для покупки билетов. Пройдя по ссылке и оплатив билеты на спектакль, мужчина получил сообщение об ошибке, в целях устранения которой установил приложение для возврата денежных средств, предложенное сайтом. С помощью данного приложения злоумышленник получил доступ к банковскому счету потерпевшего и похитил оттуда все денежные средства, причинив ущерб в размере свыше 80 000 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.