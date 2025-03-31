Происшествия

Штраф 100 000 рублей получила жительница Пскова за фиктивную регистрацию иностранца

Штраф 100 000 рублей получила жительница Пскова за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 30 ноября 2023 года подсудимая, получившая гражданство РФ, решила фиктивно поставить на миграционный учет граждан Республики Таджикистан, в связи с чем сообщила документоведу МФЦ города Пскова ложные сведения о месте пребывания указанных выше иностранных гражданах. При этом подсудимая не намеревалась предоставить им жилое помещение для проживания.

Своими умышленными действиями женщина лишила возможности отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижения на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Подсудимая признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.