Происшествия

О новых схемах дистанционного мошенничества расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 апреля. И вновь темой разговора станет дистанционное мошенничество.

Каждый день в нашем регионе фиксируются преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и когда старые схемы «развода» добропорядочных граждан уже не действуют, злоумышленники придумывают новые. Так, за последнее время в Псковской области несколько человек стали жертвами новой схемы - под воздействием неизвестных они экстренно и по дешевой цене продавали квартиры, машины и переводили деньги.

Кто находится под «прицелом» мошенников? Каким образом мошенники получают информацию о своих потенциальных жертвах? Какова статистика по информационно-телекоммуникационным преступлениям в нашем регионе с начала 2025 года? Как обстоят дела с их раскрываемостью? На эти и другие вопросы ответят:

Алла Яковлева — начальник отделения по расследованию преступлений в сфере ИТТ УМВД России по городу Пскову.

Роман Чуркин — начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.