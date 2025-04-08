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Выпавшая с балкона 3 этажа в псковской деревне Гверздонь девочка остается в больнице

7-летняя девочка, которая 7 апреля упала с балкона 3 этажа в деревне Гверздонь Псковского района, находится в Детской областной больнице с различными травмами, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по району.

Как уточнили ПЛН в комитете по здравоохранению Псковской области, ребенок в стабильном состоянии. Тяжелых травм нет.

Напомним, прокуратура организовала проверку по поручению прокурора области Андрея Мошкова по факту падения малолетней девочки с балкона 3 этажа.

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«Уважаемые родители, безопасное детство ребенка в ваших руках. Помните, только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, родителей, поможет избежать беды!» - добавили в полиции.