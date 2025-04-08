Происшествия

Более двух миллионов рублей лишились жители Пскова и района из-за уловок мошенников

Неизвестные махинаторы украли более двух миллионов рублей у жителей Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким гражданам звонили неустановленные лица. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также предоставления дополнительного заработка в Сети завладели их сбережениями. Кроме того, аферисты, взломав аккаунты отдельных пользователей, под видом знакомых обратились к ним с просьбой одолжить денег.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию, которая возбудила уголовные дела. Проводится расследование.

В полиции напомнили, что сотрудник банка или правоохранитель никогда не будут запрашивать персональные данные и иную информацию конфиденциального характера.