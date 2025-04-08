Происшествия

Великолучанин вынес бутылку спиртного из местного магазина

Великолучанину грозит срок за грабеж в местном магазине, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

«Установлено, что 9 января 39-летний местный житель решил выпить спиртного, однако денег на его приобретение у него не было, поэтому, зайдя в одни из магазинов города, мужчина взял с торгового стеллажа бутылку спиртного, после чего минуя кассу, не смотря на требование продавца оплатить товар или вернуть его, вышел из магазина», - рассказали в прокуратуре.

Благодаря видеокамерам, установленным в помещении магазина, злоумышленника удалось вычислить.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 4-х лет.