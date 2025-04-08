Происшествия

Убийство бизнесмена из Опочки обсудили в новом выпуске шоу «Mалахов»

Убийство бизнесмена из Опочки обсудили в новом выпуске шоу «Mалахов» (16+) 14 апреля. Участниками программы стали дети погибшего бизнесмена, а также его экс-супруга. Кроме того, на съемки пригласили журналистку «MK в Пскове» Анну Лукину.

Фото: скрин программы «Малахов. 16+»

Напомним, 24 апреля 2023 года в псковском лесу убили псковского мецената и предпринимателя Алексея Волкова. Найти преступника следователям так и не удалось. Андрей Малахов в программе пытался разобраться, кто причастен к преступлению.

Алексей Волков был убит во время охоты в 500 метрах от дома. Туда мужчина приехал на квадроцикле. Нашедшие тело бизнесмена рассказали, что был зачищен телефон предпринимателя, а оперативники сообщили, что с квадроцикла были стерты отпечатки пальцев, пишет «МК в Пскове».

Первая супруга погибшего пришла на программу «Малахов» со слезами на глазах и просьбой помочь найти убийц.

Оперативники и друзья бизнесмена предполагают, что злоумышленники могли сидеть в кустах, поджидая мужчину.

Один из сыновей вместе с журналистами приехал в Опочку, чтобы попасть в дом, в котором у него есть право долевой собственности. Но его туда не пустили, пришлось вызывать сотрудников полиции и доказывать, что он совладелец дома, построенного отцом. «У соседей ключи есть, а у меня нет», - вздыхает наследник бизнесмена.