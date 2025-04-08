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Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова.

Темой разговора станут приоритеты в работе прокуратуры, борьба с коррупцией и резонансные дела последнего времени. В частности, ведущий Александр Савенко не обойдет вниманием дело ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, приговоры бывшему замглавы администрации Пскова Александру Грацкому и бизнесмену Михаилу Гавунасу, а также дело футбольного клуба «Псков».