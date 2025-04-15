Происшествия

В Куньинском районе установлены подозреваемые в краже имущества у москвича

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району установили двоих жителей города Ржева, подозреваемых в краже имущества у приезжего из Москвы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 17 апреля в деревне Раонь Куньинского района у жителя Москвы из подсобного помещения возле дома путем отжатия входной двери были похищены подвесной лодочный мотор, бензопила, сварочный аппарат и бензогенератор. По предварительным данным, причиненный владельцу ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Ржева Тверской области, мужчины 1975 и 1980 годов рождения. Все похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ведется следствие, в рамках которого устанавливается возможная причастность данных граждан к совершению и других преступлений.