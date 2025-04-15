Происшествия

Насильник из Калининграда похитил рюкзак у псковича

Псковские транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу рюкзака, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

В дежурную часть Псковского ЛО МВД России на транспорте обратился гражданин с заявлением о краже рюкзака в зале ожидания железнодорожного вокзала Пскова.

Как пояснил потерпевший, в нем находились личные вещи, мобильный телефон и банковская карта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции по горячим следам выявили и задержали мужчину, у которого обнаружено и изъято похищенное имущество. Им оказался 64-летний уроженец Калининграда. Заметив чужой рюкзак, мужчина присвоил его себе и покинул территорию пассажирского комплекса.

Установлено, что банковской картой он расплатился в торговых павильонах, а остальное выкинул в мусорный бак. Также полицейские выяснили, что мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления, такие как мошенничество, изнасилование, грабеж и использование подложных документов, в том числе и за пределами Российской Федерации. Привлекался к административной ответственности за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах.

В отделе следствия и дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.