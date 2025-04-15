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Суд прекратил уголовное дело против продавщицы из Пскова за присвоение более 30 тысяч рублей

23.04.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Постановление мирового судьи судебного участка № 43 города Пскова от 16 апреля 2025 года постановило прекратить уголовное дело и преследование в отношении местной жительницы, обвиняемой в присвоении товаров в магазине сети «Магнит», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Двое подозреваемых в кражах задержаны в один день в псковском магазине : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В ходе судебного разбирательства установлено, что с 18 декабря 2024 года по 20 января 2025 года женщина, работая продавцом-универсалом в гипермаркете «Магнит» АО «Тандер», умышленно аннулировала чеки на сумму 33 012 рублей 71 копейка с целью незаконного обогащения. Данные действия квалифицировались как присвоение чужого имущества, что подпадает под действие части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На заседании подсудимая признала свою вину, объяснив, что находилась в тяжелом финансовом положении. Она выразила раскаяние, полностью возместила причиненный материальный ущерб и написала явку с повинной до возбуждения уголовного дела. Также женщина участвовала во всех необходимых следственных действиях и ранее не привлекалась к ответственности. Суд, учитывая положительную характеристику обвиняемой, пришел к выводу о наличии оснований для прекращения дела за деятельное раскаяние.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Источник: Псковская Лента Новостей
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