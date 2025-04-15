Происшествия

Девушка с татуировкой на левой руке пропала в Острове

21-летняя Екатерина Ренева пропала в городе Остров. С 1 апреля ее местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 150 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы до плеч, серо-синие глаза. Одета была в черную кофту с капюшоном, синие джинсы, зеленые тапки. Особая примета: татуировка на левой руке от локтя до кисти.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.