Происшествия

Три случая пала травы зафиксировали в Псковской области

Три ландшафтных пожара зарегистрировали в Псковской области 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорания травы произошли в Великолукском районе, Красногородске и Невеле. Общая площадь возгорания составила 0,95 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.